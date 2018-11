Terhesfotót posztolt Tücsi

Szomorú hírt közöltünk november 16-án. Akkor tudtuk meg, hogy Tücsi és párja, Sofron István elvesztették első kisbabájukat, miután az USA-ból Ausztriába költöztek. Mint az akkor kiderült, a tengerentúlon szinte rögtön megfogant a páros kisbabája. „Ezután jött a feketeleves, ami az amerikai terhességgondozást illeti, és ennek köszönhetően is döntöttünk úgy, hogy szeretnénk Európában élni” – mesélte Tücsi. A pár összepakolt, és Ausztriába költözött, mikor Tücsi a terhességének kilencedik hetében járt. Az utazás, bár megterhelő volt, látszólag rendben zajlott. Két nappal érkezésük után mégis muszáj volt orvoshoz fordulniuk, mert Claudia hasa szúrt és feszült. Ekkor közölték velük, hogy a magzatnak már nincs szívhangja. A tragédiát akkor nem kötötték a nyilvánosság orrára, vártak, mígnem szeptemberben inkább azt az örömhírt közölték, hogy Tücsi terhes. Azóta már egy sornyi poszt látott napvilágot, de olyan még nem, ahol Tücsi mindenféle szűrő nélkül mutatta meg gömbölyödő hasát. Hát tessék, itt van:

És mellé az üzenet:

Nehéz nőnek maradni várandósság alatt miközben már kezdünk átkapcsolni »mami-funkcióba« A válasz határozattan IGEN. Egy hosszú nap után alig várom, hogy beleugorjak a legkényelmesebb mackónadrágomba és tudom, hogy Sofi megérti és mindenben segít, hogy nekem könnyebb legyen, de bennem van az érzés, hogy basszus amellett, hogy a kislányának az édesanyja vagyok, közben egy nő is, akibe Ő beleszeretett. Természetesen szeretném, hogy most is csinosnak és szépnek lásson. Úgyhogy Mamik, tudom, hogy nagyon nehéz, de azért dobjuk le néha azt a mackót és csábítsuk el a Szerelmünket.