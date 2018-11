Imádják a rajongók Hosszú Katinka új frizuráját

Hosszú Katinka az utóbbi időben teljesen kivirult, látszik rajta, hogy kezd minden a helyére kerülni az életében. Ezt nem csak mi vettük észre, hogy folyamatosan mosolyog, és tényleg boldog, hanem a rajongók is. Arról nem is beszélve, hogy a külsején is próbál változtatni. Tegnap este fodrásznál járt, amit természetesen meg is örökített, hiszen a reggeli edzés miatt gyorsan eltűnik a szuper frizura.

„Amikor próbálsz reggel 6-kor jó képet csinálni az új frizurádról, mert rájössz, hogy nemsokára nyoma sem lesz… Legalább egy pár tükörszelfit tudtunk készíteni tegnap este” – írta a fotóhoz Hosszú Katinka, akinek a követői egyből észrevették a változást, és mindenki dicsérte az új hajkoronáját.