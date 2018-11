Fresh Andi először beszél új szerelméről

Fresh Andi négy évig szingli volt, de két hónappal ezelőtt beütött az életében a szerelem. Az énekesnő 15 éve ismeri új fiúját, azonban csak nemrég jöttek rá, hogy több is lehetne köztük. Sokáig a legjobb barátok voltak, ez átalakult, és már össze is költöztek. Erről mesélt Fresh Andi a Mokkában.

„Semmi nem volt közöttünk, bár ezt sokan pár évvel ezelőtt is megkérdőjelezték. (…) Pici koruk óta ismerem a gyerekeit is, 15 év után augusztusban, 24 óra leforgása alatt változott meg ez bennünk. Elmentünk egy orgonaestre és ott kaptam tőle az első bókot. Korábban is sokat voltunk kettesben, nálunk ez megszokott volt” –mesélte Andi, aki a mai napig nem tudja, hogyan változtak meg bennük az érzések, mindenesetre nagyon jól megvannak együtt, sőt össze is költöztek már.

„Együtt élünk, el is hagytam az országot. Szlovákiában élünk, oda megyek már haza. Magam mögött hagytam minden rossz emléket és dolgot, ami az elmúlt évek alatt történt velem, és nagyon boldogok vagyunk” – osztotta meg Andi, akinek a párja gyerekeivel is nagyon közeli a viszonya.