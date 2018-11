A Bosszúállók sztárjai a valóságban is igazi hősként viselkednek

A való életben is igazi szuperhősök az Avengers sztárjai. A népszerű képregényfilmekkel sztárstátuszba katapultált színészek közül sokan egyre több időt áldoznak a rászorulókra, legyen szó akár jótékonykodásról, akár beteg gyerekek támogatásáról, akár fellépésről valamilyen fontos ügy mellett – írja a Yahoo.

Robert Downey Jr., aki a Vasember főszerepének köszönhetően Hollywood egyik legjobban fizetett színészévé vált, az elmúlt években rengeteget tett a ROHHAD-szindróma kutatásáért. Ez egy igen ritka, a gyermekek kóros elhízását okozó, jelenleg gyógyíthatatlan betegség, az érintettek várható élettartama mindössze 20 év. Robert Downey Jr. az elmúlt években aktívan kampányolt a betegség kutatása mellett.

Chris Pratt, A galaxis őrzői és a Jurassic World sztárja szintén egy nagyon fontos problémára próbálja felhívni a figyelmet. A hollywoodi sztár nagyon aktív az Instagramon, és rengeteg olyan videót osztott meg a honlapon, amelynek élvezetéhez a hang is szükséges volt. Ezekhez a posztokhoz mindig odaírta a követőinek, hogy mindenképp kapcsolják be a hangot. Több hozzászóló is figyelmeztette azonban, hogy a halláskárosultak számára ezek a bejegyzések befogadhatatlanok. Mint kiderült, az Egyesült Államokban csaknem 38 millió halláskárosult él. Pratt most arra kéri a követőit, hogy ők is használják a #CCinstaNow hashtaget. Ezzel arra próbálják rávenni az Instagram üzemeltetőit, hogy vezessék be a videók automatikus feliratozását.

A Fekete Párduc főszerepével híressé vált Chadwick Boseman a beteg gyerekeket segítette az utóbbi időben. Többször is meglátogatott rákos gyermekeket a kórházban, az alábbi képen például az látható, ahogyan egy kislányt a születésnapján lepett meg.

Ezzel azonban bőven nem ért véget a Bosszúállók azon sztárjainak listája, akik nap mint nap küzdenek a rászorulókért és a fontos ügyekért. Bosemanhez hasonlóan szintén járt már gyermekkórházakban többek között Paul Rudd, Chris Evans és Tom Holland is, Mark Ruffalo pedig egy Captain Planet Foundation nevű környezetvédő szervezetet támogat.

Kattints a lejátszáshoz!