Liu Shaolin Sándor több nő társaságában szórakozott

Ezúttal is egy sejtelmes hangulatú bulival és különleges divatbemutatóval búcsúzott az ősztől a Miss Balaton csapat. A szombat esti Winter Partyn több száz vendég mellett természetesen a tanácsadók, mentorok, valamint a szépségverseny királynői és korábbi döntős szépségei is jelen voltak. Az egyik legmeglepőbb vendég azonban Liu Shaolin Sándor volt, aki a szakítása óta csak a sportra koncentrált, most azonban jutott ideje egy kis kikapcsolódásra.

Idén augusztusban került Tóth Lilla Hanna fejére a Miss Balaton koronája, így a szombat esti Winter Partyra már gyönyörű királynőként érkezett a Buddha-Bar Budapestbe. Hanna a korábbi évek győztes és döntős szépségeivel együtt egy különleges divatbemutatóval is készült a több száz meghívott vendégnek.

„Nagyon vártam már a Winter Partyt, és szinte a döntő előtti izgalmakat éltem át, miközben készültünk a lányokkal” – mesélte Hanna. „Jólesik, hogy a korábbi Miss Balaton-versenyzők ilyen gyorsan befogadtak maguk közé, egy igazán összetartó csapatba kerültem be.”