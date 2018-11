Durva baleset érte Ágicát

Kórházba kellett vinni Szögeczki Ágit a TV2-n kedd este látható A legbátrabb páros második adásának forgatásán – írja a Blikk.

A 43 éves egykori valóságshow-hősre az egyik feladat során ráesett egy hordágy, amelybe egy több mint 80 kilós baba volt beszíjazva. A kellék annyira megütötte Ágicát, hogy a helyszíni orvosi stáb is megijedt. A bal oldalát fájlalta, így bordatörésre gyanakodtak, vagy, hogy akár belső sérüléseket is szenvedhetett, azonnal kórházba vitték.

Ágica a fájdalmai ellenére is folytatni akarta a forgatást, végül párja, dr. Csenterics Ferenc szólt rá határozottan, hogy ne játsszon az egészségével. „Fájt az oldalam, de nem voltam a halálomon. Akkor ijedtem meg igazán először, amikor a mentőben elkezdett zsibbadni a lábam. (…) Nekem nagyon fontos volt ez a műsor, mert meg akartam mutatni magamnak, Ferinek és a nézőknek is, hogy nem egy hisztis, cirkuszolós nő vagyok, hanem egy igazán kemény csaj” – vallotta be a híresség, aki rémálmokkal tért haza Máltáról.