Őrült rajongó zaklatja Peller Károlyt

Mint korábban kiderült, Peller Károly napjait évek óta megkeseríti egy fanatikus rajongója, aki ellen már feljelentést is tett zaklatás miatt. A nő eddig csak a közösségi oldalán keresztül provokálta az Operettszínház színészét, de most már személyesen is zaklatja. Három éve kezdődött, és a mai napig nem bírja felfogni, hogy nem kíváncsi rá Károly.

„A hölgy mindennap 30-40-50 üzenetet küldött a Facebookon, fellépéseken is megjelent, de a legdurvább az volt, amikor becsöngetett a házamhoz, majd megjelent a kertemben éjjel. Beparkoltam a garázsba, mentem volna be a házba, és a sötét kertből jött egy hang, hogy szia” – emlékezett vissza Peller Károly, majd azt is elmondta, hogy a hölgy a szomszédainak is elújságolta, hogy a színész felesége lesz, és oda fog költözni.

Közben Peller Mariann rájött, hogy a nő neki is írogatott a közösségi oldalán, Annát pedig meg is fenyegette, hogy baja lesz, ha még egyszer hozzáér a színészhez.