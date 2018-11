Kulcsár Edináéknál jöhet az újabb baba

View this post on Instagram

Tegnap végre be tudtunk ugrani a családdal megnézni a kis vállalkozásunkat a Westendbe és ha már ott voltunk, gyorsan be is fonattam a hajamat.🙈 Anyukám is velünk volt és mint tudjuk ő egy született paparazzi fotós. Így született ez a kép is.🙈❤️ @krisztinajakab_photography 📸