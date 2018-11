Dr. Zimány Linda: „Sírok-rívok, hogy nincs párkapcsolat, de…”

Zimány Linda az utóbbi időben próbálja távol tartani magát a médiától: nem szerepel műsorokban, csupán a közösségi oldalát kezelgeti, és néha megjelenik egy-két rendezvényen. Az ügyvédjelölt szépséggel a Fitbalance sajtótájékoztatóján találkoztunk, ahol többek között mostani életéről, a nyaralásokról és egy kicsit ugyan, de a magánéletéről is mesélt.

Zimány Linda elmesélte, hogy már most rengeteget készül a szakvizsgára, illetve arról is mesélt, hogy a munkái mellett most nem nagyon van ideje utazgatni, bár nyáron nagyon sok helyen volt. Azt is elárulta, hogy egy bikinis fotózás miatt a tervek szerint télen Thaiföldre utazik majd, de ez még nem biztos. Továbbá a magánéletéről is mesélt kicsit:

„Sírok-rívok, hogy nincs párkapcsolat, de igazából ilyen szempontból kitöltöm a saját magam idejét 0–24-ben. Azért bízom benne, hogy amint lecseng a szakvizsga, ez majd változik magánéletileg. Most leginkább magammal töltöm az időmet” – mondta az NLCafe.hu-nak Linda.