Cseke Katinka lánya már kész nő

Most aztán tényleg nagyon durván lefogyott Cseke Katinka – 30 kilótól szabadult meg az utóbbi hónapokban, és most már büszkén mutogatja új alakját, amihez nehéz út vezetett. A színésznő számos darabban játszik, emellett pedig forgat is, ami még nehezebbé teszi az egészséges életmód betartását, neki mégis sikerült.

Katinka magáról is ritkán posztolt eddig, nemhogy a kislányáról, Pannáról, aki már nem is olyan kicsi. A színésznő a minap osztott meg egy képet a gyerekéről.

Cseke Katinka rajongói oda-vissza voltak a képtől:

Gratula, gyönyörű lányodhoz. A fotón, pedig, mint a két jó barátnő!

– írta az egyik kommentelő, de gyakorlatilag mindenki dicsérte az anya-lánya párost.