Baronits Gábor a heves csókolózás miatt magyarázkodik

Baronits Gábor hétről hétre remek produkciókat tesz színpadra a Csak show és más semmiben, azonban az előző adásban kicsit túllőtt a célon – legalábbis a kommentelők szerint. Sokan írták, hogy nem éppen olyan volt a csók Eke Angélával, ami a műsorba való. A színész a közösségi oldalán védte meg magát és partnerét.

„Sok üzenetet kapok, hogy a csók a produkció végén milyen nagy csalódást okozott pár embernek. Ez egy show-műsor amikor el kell vonatkoztatni a valós élettől. A színpad azért van a művészek számára, hogy felejthetetlen és néha már-mar groteszk dolgokat és karaktereket formáljanak meg. Angélával két karakter bőrébe bújtunk a produkció részére és így tudtuk hitelesen adni a rappereket. Ha már valamilyen érzést kiváltott ez a csók a nézőkből, akkor elérte a célját! Botrányos? Sértegető? Szexi? Undorító? Menő? Hihetetlen? Igen! Mindegyik állítás igaz. Szerencsére különbözőek az emberek és így az ízlésük is. De egy valami mindenkiben megvan! A kíváncsiság, hogy ezt most miért kellett?! Pont ezért drága nézőim, követőim. Hogy történjen valami olyan ami kibillent nem csak Titeket, de minket is a színpadon. Nem jó a komfortzónán belül maradni. És ha van lehetőség hogy kilépjünk, akkor ezt általában minden színész örömmel teszi! Ilyen ez a szakma. Sőt, ennél meg sokkal abszurdabb helyzeteket is lehet látni színházban. Még csak annyit tennék hozzá, hogy a műsor címe: Csak show és más semmi…” – írta az Instagram-oldalán Baronits Gábor, aki jövő héten Curtisszel ad elő egy igencsak szexi táncos produkciót.