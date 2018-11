Rékasi Károlyt nem vigasztalja a milliós kártérítés

Három és fél évvel ezelőtt gyökeresen megváltozott Rékasi Károly élete: egy figyelmetlen autós miatt egyik lába rövidebb, évekig képtelen volt dolgozni. A vétkes sofőr kötelező felelősségbiztosítója téríti a kárt, anyagit és sérelemdíjat egyaránt.

„A felelősségbiztosítás nem csak a vagyoni kárra terjed ki, hanem az úgynevezett sérelemdíjra is. A biztosító figyelembe veszi természetesen az összetört motor értékét, de azon felül 2,5 évnyi kiesett jövedelmet és a maradandó egészségkárosodást is. Ügyfelemnek szüksége volt háztartási kisegítőre, aki szintén pénzbe került. Figyelembe kell majd venniük azt is, hogy a lába megrövidülése miatt Károly soha többet nem lesz képes elvállalni bizonyos szerepeket, ezáltal is bevételtől esik el” – mondta a Borsnak dr. Kozma Péter, Rékasi Károly ügyvédje.

Az üggyel kapcsolatban Rékasi Károly is elmondta a véleményét:

„Egyáltalán nem örülök ennek az összegnek, az lenne számomra az öröm, ha azt az életemet élhetném, amit az a férfi egy balra kanyarodással összetört. Vártam a bíróságon az ítélethirdetést, és könnyezve hallgattam, ez tény, de nem lesz könnyebb az életem attól, hogy egy számot látok a bankszámlámon. Minden lépés fáj fent a combomban, és ez semekkora összegtől nem fog elmúlni soha” – mondta Rékasi Károly.