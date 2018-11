Andy Vajna különleges hobbinak hódol

Andy Vajna nagyon szereti a művészetet, több híres festőtől is van otthon képe – írja a Blikk.

„Komoly festménykollekcióm van, és az értékesebb alkotások közül néhányat a szülővárosomba is magammal hoztam. Ezeknek a szállítása és tárolása nem egyszerű, de talán mondanom sem kell, nagyon vigyázok rájuk. Első helyen említeném Fernando Boterót, őt különösen szeretem, de Bernard Buffet is nagyon megfogott. A klasszikusok közül Paul Gauguintől és Claude Monet-tól is van egy-egy képem. Nagyon eklektikus a kollekcióm” – mondta gyűjteményéről Andy Vajna.