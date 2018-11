Szinetár Dóra kisfia cuki, ahogy zongorázik

View this post on Instagram

Egy éves lett ma a mi gyönyörű, édes, ügyes, okos, mosolygós tüneményünk! Egy éve csodálkozik, hogy milyen szép is ez az ÉLET!!! És mi egy éve örülhetünk nap-mint nap ennek a csodának, hogy lett egy negyedik tüneményes gyermekünk! A Jóisten Éltesse Nagyon Sokáig!!! #kicsifiunk #szulinapos #buszkeseg #boldogsag #1 #egyéves #azahaj #imadom #benjamin #benji #🎂 (A fotó, és a szöveg, a szerző kizárólagos tulajdonát képezi, az oldal követőinek szól. Engedély nélküli másolása, bármilyen módon történő felhasználása, vagy sajtótermék általi megosztása a szerzői jog megsértésének minősül, amelyet a törvény büntet. Hozzájárulás kérése: beata.forgacs@gmail.com )