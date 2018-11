Meghalt a magyarok kedvenc német színésze, Rolf Hoppe

Német hírügynökségi jelentések szerint szerdán elhunyt Rolf Hoppe német színész, aki számos filmben, tévéfilmben és sorozatban játszott mellék- vagy éppen főszerepet. Hoppe a magyar nézők számára is ismerős, mert több sorozatát vetítették, és vetítik most is a hazai tévécsatornák.

Rolf Hoppe pályafutása alatt több mint 130 alkotásban szerepelt. Láthattuk a Tetthely című krimisorozat több részében is epizódszereplőként, de ő játszotta a tábornagyot az Oscar-díjas, magyar–német–osztrák koprodukcióban készült, Mephisto című nagyjátékfilmben is. Szerepelt Az öreg hölgy látogatása című filmben, a Márió és a varázslóban, de kapott epizódszerepeket az Álomhajó című sorozatban, valamint rengeteg más krimiben és háborús tematikájú filmben is – írja honlapján színész haláláról beszámoló ATV.

Rolf Hoppe 84 éves volt, szerdán hunyt el, halálhírét a családja jelentette be a német hírügynökségnek.