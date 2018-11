Mészáros Máté barátnője a kutya nélkül lépett le

Mészáros Mátét imádják a nézők: a Bogaras szülők igazgatója egy esetlen, de igazán kedves ember. Mint a sajtóvetítésen megtudtuk, ugyanilyen jó fej való életben is, a kollégái is nagyon szeretik. Eddig azonban nem sokat tudtunk róla, most egy kicsit a magánéletéről is beszélt. Arról, hogyan szakított vele az exe, és hogy maradt mégis nála a kutya.

„A kezdetek kezdetén idegenkedtem tőle, mert féltem a kutyáktól, és a szőrükre is allergiás voltam. Aztán jobb lett a kapcsolatunk. Nem úgy, mint a barátnőmmel, akivel körülbelül azután, hogy meghozta Samut, szakítottunk. Elment, a kutyát meg otthagyta rám. Először fogalmam sem volt, mi lesz, a kezdet nem is volt épp zökkenőmentes. Samu az első évében nagyjából ki sem mozdult otthonról, nem szokott hozzá a társasághoz”– mesélte a BEST magazinnak Mészáros Máté, aki ezek után még egyszer visszafogadta volt barátnőjét, azonban megismétlődött ugyanez a sztori.