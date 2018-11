Meglepő kép Gönczi Gábor és Ildikó nászútjáról

A nászútig nem sok idejük maradt pihenni, amit nem is nagyon bántak, mert tudták, hogy a meseszép helyen lesz erre módjuk. Gönczi Gábor és Ildikó október 13-án keltek egybe, a templomi esküvőt Ócsán, a polgári esküvőt a kakucsi Deák Udvarházban tartották, erről már meséltek, ami viszont új, hogy elutaztak egy három napos előnászútra. A helyszín Bamberg volt, ahol korábban Ildikó is élt, és a műsorvezető is, ezért régóta tervezték: megmutatják egymásnak a kedvenc helyeiket. Az esküvő után pedig következett az “igazi” nászút.

“Évekkel ezelőtt egy patinás, nemzetközi szállodalánc munkatársa voltam, a családomból pedig többen a mai napig is ott dolgoznak. Ezért jelentős kedvezményre vagyunk jogosultak az egész világon a hoteljeikben, és éltünk is a lehetőséggel, ezt a csodaszép nászajándékot kaptunk a rokonoktól” – mesélte az újsondült feleség a BEST magazinnak.

Még annak is örültek, hogy vihar volt a szigeten, mert Ildikó szerint romantikusra sikeredett az az este. A rengeteg élmény közül egy mégis kiemelkedett.

“Jutott arra is időnk, hogy átbeszéljük a házasságkötésünket. De az eszembe sem jutott, hogy nemsokára újra férjhez megyek…”

Gönczi Gábor meglepetéskét szervezett egy újabb esküvőt a tengerparton, és Ildikó még akkor sem fogott gyanút, amikor be kellett csomagolnia az egyik menyasszonyi ruháját és a menyecskeruháját.

Az újabb esküvő részleteiről Gönczi Gábor és Ildikó csak a BEST magazinnak mesélt, és gyönyörű tengerparti képeket mutatott a pár az emlékezetes napról: