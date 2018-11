Bolond vagy bölcs Laár András? – A Tesztbeszéd erősen indított

Valamikor a 90-es években volt egy műsor a jobb napokat látott Magyar Televízió műsorán, Desszert volt a címe. Az azóta már megszűnt Malomtó nevű budai étteremben egy asztal mellett ült Kepes András és három érdekes és igencsak különböző vendége. Velük négyükkel pedig nem történt más, mint hogy egy vélhetően kellemes vacsora után beszélgetni kezdtek, mi meg ezt néztük a televízióban. Ma már talán nehéz ezt elképzelni, de akkoriban még elég volt egy tévéműsorhoz, mi több: az ország talán legsikeresebb tévéműsorához.

Van egy tévéműsor, most 2018-ban egy Spektrum Home nevű csatornán, amely eddig jobbára olyan problémáinkat oldotta meg, mint hogy miként készítsünk zöldséges rekeszből kanapét vagy hogyan tudjuk otthonosabbá tenni tengerparti haciendánkat a napfényes Malibuban. A műsor, amely így váratlanul pottyant a csatornára, a Tesztbeszéd címet kapta. És hogy mi történik benne? Egy éttermi asztalnál öt ember diskurál. Hogy előtte kaptak-e legalább egy zónapörköltet, az nem tudható, de nem tűnnek éhesnek. Ülnek, és beszélgetnek. A házigazda ezúttal Dombóvári István (aka Dombi), stand up komedista, aki egy applikáció segítségével adásról adásra a vendégeiről szóló állításokat szavaztat meg a helyben helyet foglaló közönséggel és egymással, ezáltal tükröt tartva eléjük. Tulajdonképpen nem tesz csodát az applikáció, talán csak annyit, hogy nem a sablonos riporteri kérdésekkel találják szembe magukat a beszélgetőtársak, hanem róluk szóló véleményekkel. Így kijelentő mondatokkal kell vitába szállniuk vagy éppen egyetérteniük, ez pedig kétségtelenül megteremt néhány váratlan, amolyan tévébe való pillanatot.

Az első adásban Pokorny Lia, Laár András, Geszti Péter és Sebestyén Balázs beszélgettek Dombival, illetve leginkább egymással, sőt időnként önmagukkal. Geszti és kudarcai, Pokorny és a meztelenség, Laár András bolond bölcsessége és Sebestyén Balázs egójának alapjai. Nem azok a klasszikus témák, amelyek naponta szembejönnek a sztármagazinok cikkeiben. Ráadásul a Tesztbeszéd alkalmat ad arra is, hogy a saját világukban élő celebritások egymás életében, gondolataiban, örömeiben és nehézségeiben tegyenek kirándulást, empátiát és érdeklődést gyakoroltatva velük. És ez jó. És jó Dombóvári István is, aki jó arányban használja a humort és a csendet is, nem állítja meg saját szereplésével, csak oldja az egyébként sem kimondottan feszélyezett beszélgetést.

Ebből a kis részletből láthatod a hangulatot, ami elég oldott lehet, ha Sebestyén Balázs azt is elmondta, hogy éppen olyan nőt vett feleségül, amilyen az édesanyja.

Nyilvánvaló, hogy a Tesztbeszéd nem lesz a mai televíziózás Desszertje, ahhoz túlságosan el van rejtve a tévécsatornák óceánjában. De ha már régóta azt hisszük, hogy hiába a hatalmas választék, „nincs semmi a tévében”, akkor katt a Spektrum Home-ra! Egy tesztet megér.