Király Peti és Kovács Dóri között izzott a levegő

Király Peti nem először indul a Konyhafőnök VIP versenyében, de korábban egy betegség miatt fel kellett adnia a játékot, pedig igen szépen menetelt előre. Most hálás volt, hogy egy újabb lehetőséget kapott, egészen addig, ameddig meg nem látta, ki az egyik versenyzőtársa.

Kovács Dóra ugyanannyira rettegett, hogyan „fuzionálnak” majd együtt, hiszen az utóbbi hónapokban nemigen találkoztak. Király Peti és Dóri közel öt év után döntöttek a szakítás mellett, ami a nyilvánosság számára idén januárban derült ki. Akkor a bennfentesek elmondták, hogy a kettőjük viszonya mindig is energikus volt, többször szakítottak korábban is néhány napra, de mindig visszataláltak egymáshoz. Most a főzés előtt és közben bevágott beszélgetésekből az derül ki, hogy bár Dóri szakított, még mindig benne vannak nagyobb indulatok, és neki mélyebb a sértettsége. Ez egy-egy fél mondatból, miszerint meglepi, hogy Peti már nem hazudik, vagy nem enne a főztjéből, többször elmondta, hogy ők már nincsenek együtt, szóval elég szépen látszott. Legalábbis az elején. Aztán mintha megbékéltek volna egymással.

Amikor Kovács Dóri felment a galériára, Király Peti ezzel a kacsintással gratulált neki a Konyhafőnök VIP válogatóján

Amikor Dóri a bemutatkozó főztjével bekerült Rácz Jenő csapatába, a fenti kacsintással gratulált neki Peti, akinek az arcán egyfajta büszkeség is látszott. Igaz, mondani mást mondott.

„Az, hogy Dóri előbb kapott kötényt, mint én, hát erre nem számítottam. Inkább őszinte legyek, mint alacsony, meglepődtem ezen. Anno, amikor együtt voltunk Dórival, akkor szinte csak én főztem, és ezért is volt fura ez az érzés, hogy most kvázi a konyhalányom pipált le.”

A főzés újra összehozta Kovács Dórit és Király Petit

Végül Peti főztje is megütötte azt a szintet, amit a séf elvárt, és ő is a pirosak csapatába került. Kovács Dóri a végén elmondta, hogy ő szurkolt Petinek, hogy sikerüljön, bár ott, a helyszínen nem ez az öröm látszott rajta.

„Alapvetően szurkoltam Petinek, mert teljesen mindegy, mi történt közöttünk, azért öt évig együtt éltünk. És ha az ember szeret valakit, akkor az szerintem élete végéig – nyilván nem ugyanazon a szinten, de – megmarad. De eléggé kettős érzés van bennem azzal kapcsolatban, hogy a Petivel egy csapatba kerültünk. Ez a helyzet nem tudom, mit hoz ki kettőnkből.”