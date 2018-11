ValóVilág: Radics egy hiszti miatt feladná a játékot?

Radics birtokolja jelenleg a villamesteri címet. Bár Ginu kísérletet tett a cím elhódítására, nem járt sikerrel. Most Erának és Rolinak nyílik lehetősége, hogy harcba szálljanak a villamesteri címért. A címért zajló kihívásban azonban nem remekel Radics, és megfordul a fejében, hogy inkább elhagyja a villát.

Ismét lehetőség nyílik arra, hogy új villamestere legyen a villának. Ezúttal Era és Roli szállhatnak harcba a jelenlegi villamesterrel, Radiccsal, a titulus megszerzésért. Ezt minden játékos komolyan veszi, hiszen villamesternek lenni nemcsak felelősségteljes feladat, de a ValóVilág9 powered by Big Brotherben egy fontos rang is: a villamester bizonyos helyzetekben döntést is hozhat.

Ezúttal egy memóriajátékban kell bizonyítania Erának, Rolinak és Radicsnak. Emlékezetből kell felidézniük, hogy egy, a tévé képernyőjére vetített fotón miket láttak. A fotón látottakat egy táblára kell felírniuk, emlékezetből, csakhogy Radics már az elején elbizonytalanodik, hogy miből mennyit látott pontosan. Végül teljesen belehergeli magát a feladatba, és kifakad.

Sőt, még az is megfordul a fejében, hogy ügyetlensége miatt inkább feladja az egész játékot, és távozik a villából. „Ideges vagyok, hogy nem jut eszembe, miből hány darab volt. Fel tudnék most robbanni” – mondta Radics, aki, mivel nehezen tudta felidézni a látottakat és azok pontos mennyiségét, szíve szerint inkább azonnal megfutamodott volna, egészen a villa kijáratáig. Hogy végül miként ért véget a Villamester-kihívás, kiderül ma 22:00-tól az RTLII-n.