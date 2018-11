Ismét kórházba került Törőcsik Mari

Törőcsik Mari az elmúlt hónapokban sokszor ingázott a kórház és otthona között, de abban reménykedett, hogy hamarosan újra színpadra állhat majd. A Nemzet Színésze fel is tűnt a Nemzeti Színház két előadásának szereposztásában, ő játszaná a Galilei élete című darabban az idős csillagász-matematikus szerepét.

A Ripost viszont arról ír, hogy Törőcsik Mari ismét kórházban van, ahol rutinvizsgálatokat végeznek rajta és a színésznő abban reménykedik, hogy hamarosan hazamehet, de orvosai egyelőre nem javasolják neki az utazást.

“Ismét kórházban vagyok, éppen most ment ki a professzor úr, aki szerint hamarosan talán hazamehetek. Most is rutinvizsgálatokon vagyok, ezért tartanak bent néhány napig. Egyelőre sajnos nem javasolják, hogy Budapestre utazzak. Pedig lenne néhány dolog, amit el kellene intézni…” – mondta Törőcsik Mari a Ripostnak.