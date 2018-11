Rémisztő képet posztolt Vasvári Vivien, jó ügy mellett áll ki

Vasvári Vivien szuper formában van, alig látszik rajta, hogy csak féléves a kisfia, Edward. A luxusfeleséget – éppen a két gyermek miatt – nagyon megviseli mindenféle erőszak, ezért ott segít, ahol tud. A legutóbbi posztjában a bántalmazásról ír: igaz, őt sosem érintette, sajnos nagyon sok nő él félelemben, Vivien pedig szeretne tenni ez ellen. Erre pedig a hírnevét használja.

„Bántalmazás?! Folyamatosan ilyen hírekbe botlom bele… Olvasom, hogy nem tesznek semmit a nők, mert ott a gyerek vagy éppen nem engedi a férfi, hogy elvigye a gyereket… Ilyen nincs. A gyámhatóság mindig az anyukának ítéli a gyerekeket, kivéve ha drogos vagy alkoholista az anya! Ha pedig el tudja tartani a gyerekeket, akkor végképp az anyának ítélik! Tudjátok, mit nem értek? Egyes családokban inkább eltűri a nő, hogy megverjék csak azért, mert könnyebbnek látja azt az utat, hogy marad, mert így van lakás a feje fölött és nem neki kell ezt megoldania… Vagy éppen eltartani a gyermekét! Csakhogy itt sok esetben a gyerekek is bántalmazva vannak és mégis végig nézi ezt egy anyuka… Nem számít az, hogy a gyerek milyen lelki sérülést kap már fiatal korában? Hogy ezt látja otthon? Ez lesz neki a minta. Persze sokan a nehezebb utat nem merik választani… Mert mi lesz velük, hogyan fognak élni?! Azt gondolom aki normális értékeket képvisel, az feltalálja magát egy férfi nélkül is! Elmegy dolgozni, hogy a gyerekének olyan példát mutasson amire majd fel tudjon nézni később, és azt tudja mondani: Megcsináltam! Képes voltam rá!!! Egy nő mindig erősebb mindenben mint egy férfi! Sokkal több mindent csinálunk mi nők-anyukák, mint a férfiak, és sokkal de sokkal több terhet is elbírunk mint ők! Itt csak akarás kérdése van! Akarom, hogy ne legyek megütve és ne legyen bántalmazva a gyerekem vagy igen? Egy nő mindenre képes, sose felejtsétek el! Aki pedig egy ujját is megmozdítja egy nőre akár gyerekre, az egy gyenge ember és nem férfi. Higgyétek el tudom miről írok, nekem is volt ilyenben részem, de soha nem adtam fel azért, mert nem adtam fel az álmaimat és küzdöttem minden egyes nap magamért és a gyerekemért! Ha a híd alá is kerültem volna, vagy kerülnék se maradnék olyan ember mellett a jövőben sem, aki vagy engem vagy a gyermekeimet lelkileg vagy testileg bántja!”– írta a fotóhoz Vasvári Vivien, a kommentelők pedig egytől egyig egyetértenek vele.