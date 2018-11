Ebben a sorozatban tűnik fel Lola

A mai epizódban Lola is feltűnik majd a képernyőn. Az énekesnő a való életben is dolgozik a Petőfi TV-nél műsorvezetőként, ezért a szerep kifejezetten testhezálló lesz számára. Lola a Holnap Tali!-ban segítséget fog kérni Rozitól (Kovács Gyopár), a sorozat egyik kulcsszereplőjétől, aki gyakornokként dolgozik a tévénél, mert az egyik vendége lemondta a televíziós felvételt. Szerencse, hogy Rozi régebben egyik legjobb barátnőjét, Lillát (Bánovits Vivianne) is magával vitte, mert neki jutott eszébe, hogy melyik nemrég híressé vált ismerősük lehetne a műsor „beugrója”.

Azt nem árulhatjuk el, hogy ki lesz a műsor és egyben Lola megmentője, de annyit elmondhatunk, hogy a sorozat egyik legkarizmatikusabb szereplője fogja szórakoztatni a műsorvezetőt. Neked van tipped, ki lehet a rejtélyes vendég?