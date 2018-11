Kis Grófo új dalában arról is énekel, hogy a sörből sosem elég

A magyar válogatott 2016-ban több mint 40 év után újra játszhatott az Európa-bajnokságon és csodásan szerepeltek. Magyarok tízezrei ünnepeltek az utcán, fantasztikus emlék! Ezt az érzést szerettem volna ezzel a dallal visszahozni

– magyarázta Kis Grófo a témaválasztás okát, de hozzátette, hogy a családja is inspirálta. „Sajnos a fellépések miatt ki kell hagynom a meccseket, viszont az egész családom focilázban ég az év 365 napján, ez ihletett meg.”

A dalhoz passzolt hírlevélben azt írják, hogy a Bulibáró egészen új oldaláról mutatkozik be. A dal alapja elkülönül az eddigi hangzásvilágtól, és egy új „kisgrofós” érzést teremt. „A Tiki-taka egy latin hangzást ad, ez is közel áll a szívemhez. Régóta szerettem volna már kipróbálni és megmutatni magam ebben a stílusban is.” A címadás sem véletlen, a tiki-taka egy spanyol játékstílus, ami a focisták gyors és rövid passzjátékát jelenti, Kis Grofo számában pedig a refrént pörgeti – írják. A szöveg Grofo eddigi szövegvilágától eltér, anno Jollyval közös dalában ugye whiskyt rendeltek literszámra, most égetett szeszt nem emleget, csak azt, hogy