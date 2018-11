Kárpáti Rebeka és Nagy Réka közös bikinis forgatása látványos lett

Ahogyan a Korhatáros szerelem új évada előtt kiderült, ezúttal a vígjáték–szex–szerelem hármasa jellemzi majd, és a drámaibb vonalat háttérbe szorítják. Hát, ez a mostani fotósorozaton is látszik. Kárpáti Rebeka, éppen úgy, ahogy Nagy Réka, ebben az évadban csatlakozott a csapathoz, és Réka belépője már így is látványos volt szexi pultoslányként. Most pedig a nyári forgatáson készült bikinis képekből mutatunk párat. Ezekből is jól látszik, hogy valóban megérett a Korhatáros szerelem arra, hogy egy korhatárral feljebbi besorolást kapjon.

Kárpáti Rebeka és Nagy Réka bikinis jelenetei a Korhatáros szerelem mai részében láthatóak:

Nagy Réka a sorozatban a csábító szerepét kapta, aki Kovács Tamás karakterének okoz bonyodalmakat.

„Évának nagyon összetett karaktere van szerintem, sokkal több van benne, mint amire a néző gondolna. Nagyon izgalmas lányról volt szó, kihívás volt őt alakítani” – mondta a TV2 kamerái előtt a modell, aki azt is elárulta, hogy izgult a forgatáson.