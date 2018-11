Erős Antónia: „Nem akarom elhinni, hogy Bandika nincs többé”

Húsz éve, amikor Erős Antónia Szigetvárról Budapestre költözött, egy perc alatt gyökeres fordulatot vett az élete. Az RTL híradósa első látásra megtalálta a hangot Roder Andorral, aki most 65 évesen tért örök nyugalomra. A fodrász temetésén a barátok nevében Antónia búcsúzott, aki a szokástól eltérően nem fekete ruhában állt a teremtő ravatalozójában a koporsó mellett.

„Bandika nem szerette a fekete színt, eszembe nem jutott volna abba öltözni. A búcsúbeszédemben felidéztem a megismerkedésünket és egy vicces történetet. Mindenki mosolygott. A vidámság volt jellemző rá, rengeteget nevettünk és viccelődtünk együtt, ezt próbáltam az utolsó útja előtt felidézni”– mesélte a híradós a BEST magazinnak. A 20 éves barátságról még most is nehezére esik beszélnie Erős Antóniának, főleg, hogy most sem tudja Bandikát múlt időben emlegetni.

