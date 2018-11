Kemény dalban mond oda Majkának Curtis

Augusztus végén Majka nyilvánosan, a közös szegedi koncert közönsége előtt szakított Curtisszel drogproblémáira hivatkozva, azóta a Csak show és más semmi sztárja Emilióval állt össze, és készülnek az Aréna-beli koncertjükre.

„Elég jó érzés, hogy Peti nélkül is tudok Arénát csinálni. Szerintem ő most is azt hiszi, miatta működött a közös produkciónk. (…) Nem másodhegedűs vagyok, ahogy Peti mondogatta tréfálkozva. Ezúttal valóban két barát lesz a színpadon” – jelentette ki a zenész a Blikknek.

Mint mondja, Emilióval őket nem a show-biznisz hozta össze. „Ő volt az első, aki a Majka-ügy után felhívott. Benne nem fogok csalódni. Igaz barát” – hangsúlyozta a bulvárlapnak adott interjúban Curtis, aki Majkáról a következőket mondta: „Világossá vált, hogy nagyon más az értékrendünk. Nem tudok és nem is akarok vele közösséget vállalni. Harag nincs, nemrégiben fel is hívott, és megtárgyaltuk, hogy a Füttyös című dalunkat bejelentjük a jogvédő irodánál. Ezt korrektnek tartom, de számomra ő már nem létezik.”

Az ominózus napot – amikor is Majka véget vetett a közös munkájuknak – pedig meg is énekelte. Arra az újságíró kérdésre, miszerint dalszövegben lecsapódott már augusztusa 18., Curtis azt válaszolta: „Le bizony, és hamarosan jön is majd tőlem egy kemény utca-rap.”