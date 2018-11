Bogdányi Titanilla neve azoknak is ismerős lehet, akik nem nézik a Jóban Rosszban című produkciót, ugyanis a színésznő felkapott szinkronhang, emellett pedig az edzés megszállottja. Több mint tízezer követőt számláló Instagram-oldalán rendre posztol az edzőteremből is, utolsó fotóinak egyike viszont az eddigieknél is bevállalósabbra sikerült.

Igen, Titi edzés után az öltözőben letolta a nadrágját, hogy készítsen egy közös szelfit formás fenekével.