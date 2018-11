Fűrésszel vágta le a saját kezét a Better Call Saul színésze

Döbbenetes vallomást tett egy amerikai színész, Todd Latourette, akit a magyar nézők leginkább a Better Call Saul című tévésorozatból ismerhetnek. Latourette eddig azt állította magáról, hogy háborús veterán, és harc közben vesztette el a jobb karját. Most azonban beismerte, hogy hazudott: valójában bipoláris zavarban szenved, és 17 évvel ezelőtt saját maga vágta le a karját egy körfűrésszel pszichotikus állapotban, amikor nem vette be a gyógyszereit – írja a KOB4.

Latourette azért hazudta magát háborús veteránnak, mert azt gondolta, így könnyebben kaphat majd szerepeket. Meggyőződése, hogy csak azért futhatott be, mert hazudott a múltjáról. Az évek során azonban nagyon komoly bűntudat alakult ki benne, ezért most úgy döntött, hogy bevallja az igazságot.

Elmondása szerint tudja, hogy ezzel most gyakorlatilag véget vet a karrierjének. Azért döntött mégis úgy, hogy kiáll a nyilvánosság elé, mert azt szeretné, hogy mások ne járjanak úgy, mint ő.

A ti kezetekben van a döntés, hogy beveszitek-e a gyógyszert, hogy ne történjen veletek is az, ami velem történt. Mert nagyon, nagyon gyorsan megtörténhet…

– nyilatkozta a színész.