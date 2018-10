Átverték a Voice-ban Király Viktort

Mondhatni elég nagyot ment Király Viktor három éve a Voice-ban, ami a tengerentúlon az X-Faktor megfelelője – csak persze nagyobb, drágább, csillogóbb formában. Az énekes szerint azonban elbántak vele a műsor készítői, és eleve rosszabb esélyekkel indulhatott, mint versenytársai.

Király Viktor egy most megjelent könyvben árult el a tévében sosem látott részleteket a műsorról. “Nem vágták be adásba azt a részt, amikor Adam [Levine, a Maroon 5 énekese] azzal győzköd, hogy szerinte megnyerhetem ezt a műsort, de ha mégsem így történne, ő akkor is segít majd a karrierem építésében” – írja a Viktor, azonban rá kellett jönnie, Levine csak “kamuzott.”

Viktor apja szerint még fia dalválasztását is megtorpedózták, nem engedték azzal színpadra állni, ami a legerősebb száma volt. De később az is kiderült, hogy még a távozását is előre megtervezték.

“A kiesésem utáni VIP-buliban, egy-két ital után a show producere elmondta, hogy a távozásom szerepelt a forgatókönyvben. Merthogy nekem már van egy magyar karrierem, és előnyt élveztek velem szemben az amerikai, ismeretlen tehetségek, és egész egyszerűen lejárt az időm a műsorban” – mesélte a Borsnak Király Viktor, aki utoljára a Voice fináléjában állhatott a tehetségkutató színpadán.