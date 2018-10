Megrendítő vallomást tett Kapócs Zsóka

Több műtéten és számtalan mélyponton ment keresztül Kapócs Zsóka, aki hat éven át küzdött az anyaságért. A lassan hét hónapos kisfia, Borisz a legnagyobb boldogsága a 38 éves színésznőnek, aki az ATV Jakupcsek plusz című ma esti műsorában őszintén beszél a kudarcairól, fájdalmairól – írja a Blikk.

Hosszú ideig endometriózisban szenvedett, s azt hitte, hogy a sikeres beavatkozás után könnyebben mennek majd a dolgok, de csak ezután kezdődött a neheze: újabb műtétek és négy sikertelen lombikprogram következett.

„Egy dolgot láttam magam előtt, hogy nekem lesz kisbabám, és ezért képes vagyok a falon is átmenni, semmi nem érdekel. A végén már olyan mennyiségű hormont kaptam, hogy láttam a testemet átváltozni. (…) Amikor megismertem a jelenlegi páromat, s váltottam klinikát is, egyszer csak sikerült tíz petesejtet adnom. Nem is akartam elhinni, hogy végre sikerült” – mesélte a színésznő.