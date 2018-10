Selma Blair: “Szklerózis multiplexem van”

“Fogyatékkal élek: van, hogy a betegség miatt elesek, van, hogy elejtek tárgyakat, elfelejtek dolgokat” – idézi a BBC brit hírcsatorna Selma Blairt. A 46 éves amerikai színésznő az Instagram-oldalán, hosszú és őszinte posztban írt a szklerózis multiplexről, amit csak agusztusban diagnosztizáltak nála az orvosai, noha tünetei már sokkal régebb óta vannak.

A szklerózis multiplex egy, a központi idegrendszert érintő gyulladásos autoimmun betegség, amelynek során az agy és a gerincvelő idegsejtjeinek védőburka, az úgynevezett mielinhüvely megbomlik. A BBC cikkében kitért rá, hogy a betegség, melynek kiváltó oka ismeretlen az orvosok előtt, gyakrabban érinti a nőket, mint a férfiakat, és a tudomány mai állása szerint gyógyíthatatlan.

Selma Blair posztjában azt írja, az egyik jelmeztervező kolléganője adott neki erőt ahhoz, hogy a nyilvánosság előtt is vállalja betegségét. Beszélt arról is, reméli, hogy azzal, hogy nyíltan vállalja betegségét, sikerül egy nyílt diskurzust indítani a szklerózis multiplexről, amivel a sorstársainak is segíthet majd.

A színésznő őszintén bevallotta, a betegség megnehezíti a mindennapjait: “Olykor kihagy az agyam, és a testem bal oldala egy elromlott GPS-től igyekszik utasításokat szerezni. Mindennek ellenére kitartok és bízok benne, hogy javulni fog az állapotom” – írta, majd hozzátette, minden vágya, hogy újra játszhasson a kisfiával, hogy sétálhasson az utcán, vagy hogy lovagoljon. “Szeretném azt érezni, hogy bár MS-em van, rendben vagyok.”