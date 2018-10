Pál Dénes elköltözött: megmutatta új otthonát

Nagy fába vágta a fejszéjét Pál Dénes és párja, Heni, amikor úgy döntöttek, két és fél hónapos kislányukkal, Pannival vágnak bele a költözésbe. Most, két hét intenzív dobozolás, pakolás és szerelés után úgy tűnik, végre minden a helyére került.

“Panni amiben csak lehetett, segített” – idézi az énekest a Blikk, aki elárulta azt is, míg szülei költözködtek, Panni sokat aludt és végig nyugodt baba volt. “A nagyszülők segítettek be, náluk volt, mikor az egyik, vagy másik lakásban dobozoltunk és szereltünk” – árulta el Pál Dénes.

Az énekes mesélt arról is, párjával, Henivel mindketten kertes házban nőttek fel, ezért szerették volna, ha kislányuk is megkapja ezt a lehetőséget. “Érdekes, mert az előző lakásnál szükségem volt néhány hétre, míg otthon tudtam magam érezni, ez az érzés az új házban viszont azonnal megszállt” – mondta, majd hozzátette, a költözés nem csak nekik, de Lili kutyájuknak is megváltoztatja az életét.

“Sokkal jobb lesz így, hogy nem kell a betonon futkosnia, hanem a kertben játszhat bármikor. Az sem utolsó szempont, hogy nekünk sem kell annyiszor lecaplatni vele a lépcsőn, hogy kivigyük levegőzni.”