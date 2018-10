Szakított Muri Enikő és Cseke Katinka exe

Három hónap után zátonyra futott Muri Enikő és Cseke Katinka exe, az ismert táncos Patonai Norbert kapcsolata – értesült a Ripost. Mint a bulvárlap írja, Patonai a Facebookon egyedülállóra változtatta családi állapotát, illetve egy nyilvános bejegyzésben közölte, hogy egy kiadó minigarzont keres Budapesten.

A 28 éves színésznő a nyár közepén jelentette be, hogy újra boldog Cseke Katinka exférje és kamasz lányának édesapja, Patonai Norbert mellett. Egy munkakapcsolat során alakult ki a szerelem, de azt nem tudni, hogy korábban már ismerte-e egymást a pár, vagy hogy esetleg Cseke Katinka mutatta-e be őket egymásnak már korábban. A friss szerelmesek elválaszthatatlanok voltak, Patonai a turnéira is szinte minden alkalommal elkísérte Muri Enikőt. Kapcsolatuk azonban nem tartott sokáig.

A Ripost megkereste Muri Enikőt, ám az énekesnő nem kívánt nyilatkozni.