Várkonyi Andrea vallomása: pszichológus segít a mindennapokban

Alaposan felbolydult Várkonyi Andrea élete, mióta szakított Bochkor Gáborral. Hiába váltak el egymástól már hónapokkal ezelőtt, az események csak most gyorsultak fel: Várkonyi felmondott a TV2-nél, és a hírek szerint korábbi kollégáival is megszakította a kapcsolatot. Andrea a szakítás után minden bizonnyal szeretné magát független nőként definiálni, és ennek része, hogy néhány embert elenged a múltjából.

A műsorvezető a Borsnak úgy nyilatkozott, most inkább orvosként szeretne tevékenykedni, de örökre a tévézésnek sem fordít hátat. „Orvosként, belgyógyászként és pszichológusként minden napom egy dráma. Éppen ezért fontos, hogy aki segítő szakmában dolgozik, a képzése során tegyen szert önismeretre, hisz csak akkor tud másoknak segíteni. Fontos, hogy egy pszichológus ne bonyolódjon bele érzelmileg a történetébe, különben nem tud segíteni. Nem halhatok bele, ha meghal egy betegem! Az önismeret elengedhetetlen. Ezért is járok magam is szakemberhez” – mondta a lapnak.

Várkonyi szerint pszichológusként sem könnyű egy tinédzser lány édesanyjának lenni. „Igyekszem az édesanyja lenni, nem a pszichológusa, de ez kamaszkorban nem mindig könnyű. Tudatosan nem analizálom, inkább talán csak érzékenyebb vagyok a dolgokra” – tette hozzá a tévés.