Pásztor Anna nem ismeri fel a burgonyát

Pásztor Anna az előkelő harmadik helyet szerezte meg a Master Chef VIP friss évadában, pedig gyakorlatilag nulla konyhai ismerettel állt a tűzhely mellé. Az énekesnő saját elmondása szerint még a krupmlit sem ismerte meg a kamrában.

Pásztor Anna családja gurult a nevetéstől, mikor az Anna and the Barbies frontembere bejelentette otthon: főzősműsorba hívták versenyezni. “Olyan is volt, hogy felhoztam a kamrából egy krumplit, egy jó nagyot, hogy ne kelljen sokat pucolni. Megpucoltam, hát látom ám, hogy pudvás! Nézek kétségbeesetten a kamerás emberre, aki egy fiatal srác volt, mindig segített, hogy most mi van? Az meg röhög, és odasúgja: édesburgonya!” – számolt be a vetélkedő kulisszatitkairól az énekes a Bors szerint.

“Innen indultam! Volt ott egy thermomixer, egy háromszázezer forintos gépezet. Nekem azt mondta valaki, ha abba beleteszel bármit, megfőzi. Kipróbáltam, az lett az első főzésem. Kérdezték: nem izgultál? Min? Semmit se ismerek, semmiről nem tudok semmit, nyomogatom a gépeket, aztán majdcsak lesz valami. Ha kiesek, megyek haza. Ez a megfelelő hozzáállás az élethez is. Szerintem” – tette hozzá Pásztor Anna.