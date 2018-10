Temesvári Andrea fia is szerepel a MasterChef Juniorban

Holnap kezdetét veszi a MasterChef Junior, amelyben fiatal, kis szakácsok mutathatják meg, hogy mennyire ügyesek a konyhában. Ez mindig meglepő számunkra, hiszen néhány gyerek gyakorlatilag sokkal jobban főz, mint a felnőttek nagy része. Ebben a műsorban tűnik fel Temesvári Andrea fia, Milán is, aki fiatal kora ellenére rendkívül tapasztalt az ételek elkészítésében.

„Az életemben nagyon fontos szerepet tölt be a sport, napi szinte teniszezek, és a fejlődéshez fontos, hogy tudatosan táplálkozzam. A főzés mindig érdekelt és pár évvel ezelőtt elhatároztam, komolyan megtanulom, hogy egészséges ételeket tudjak csinálni magamnak és a családomnak is, mivel mind odafigyelünk arra, hogy mit eszünk” – mesélte a BEST magazinnak, aki azt is elárulta, nagy vágya, hogy később nyisson egy éttermet, és ezt a tenisz mellett tudja csinálni.