Kulcsár Edinát sokan támadták, most válaszolt

Igencsak kiverte a biztosítékot Kulcsár Edina legutóbbi posztja, amelyen az egykori szépségkirálynő egy hajnövesztőszer arcaként látható. A fotón Edina teljesen kopasz, ám követőinek azonnal megmagyarázta mi is történt a frizurájával, sőt előre szólt: lehet, hogy néhányaknak felkavaró lesz a következő képe. A kismama nem csinált titkot belőle, hogy mindez csak egy trükk, és követőit is szerette volna azonnal megnyugtatni, hogy nem történt semmilyen változás az életében, különösen a hajkoronájával nem. A fotó azonban többekből felháborodást váltott ki, voltak, akik úgy érezték, hogy a reklám sértő azokra nézve, akik valamilyen betegség vagy kezelés következtében veszítik el hajukat.

edinakulcsar_official profilképe edinakulcsar_official Hajfonás: @braidmeofficial Smink & Fonás: @thebeautystation.eu edinakulcsar_officialHadd mutassam meg nektek a Revalid® új termékének a hivatalos kampány képét amire engem kértek fel, mint modell! Bizony... ez én vagyok.🙋🏻‍♀️😁 Korábban írtam már nektek, hogy én lettem nemzetközi viszonylatban a cég arca, ami óriási szó és egyben megtiszteltetés is számomra.😍 Elsőre biztosan furcsa, de ez egy hajnövekedést serkentő szérumhoz készült.😊 Nekem régóta megvan ez a kép, így én már összebarátkoztam vele, szóval ne ijedjetek meg, ha pár nap múlva 1-1 magazinban is összefuttok velem úgy, hogy nincs hajam. ( Semmi bajom, csak egy kopasz paróka van rajtam, ami elég élethűre sikeredett.) Mit szóltok? @revalid.hu #hirdetes #ujdonsag #revalid sznyghanitaTe BETEG vagy! Komolyan, hogy lehetsz ennyire penzehes? Ez mar a gyermeked szuletesenel is kiderult, de ezzel felraktad a pontot az i-re. Nem csinalok neked plusz munkat, nem kell tiltanod. Kikovetlek, mert ilyen embert en nem akarok latni 😉 suzyka90nagyon gáz...😐👏 hannisorinaurelEnnek a nőnek ha szart kéne enni pénzért akor szart enne neki teljesen mindegy annyira gáz egy ilyen kampányt soha nem vállalnék pénzért és semmiért sem .... Mivel aki fel idézi a betegséget annak előbb utób be következik... nálunk ezt így mondják és szerintem érdemes lenne már ennek a lánynak elgondolkodni zsanett667@kinguska78 Semmi közöd hozzá mit vállal el.Ez munkája cégeknek az arca..Lehet azt se tudta hogy hajjal vagy így kopaszon fog e reklámozni.Ezt a cégnél döntik el nem ő.Nem kellene mindenért baszogatni..mert már nagyon fárasztóak vagytok.Ilyen erővel semmit ne reklámozzanak mert megbánt valakit.Se baba termékeket stb mert valakinek pl nem lehet gyereke és ezzel megbántod.Edina modell ez a munkája ez pedig egy jó lehetőség számára. A jótékonykodásból padig sajnos nem lehet megélni .. kinguska78@zsanett667 nevetséges😂😂 vagy zsanett667@kinguska78 Aki nevetséges azok tik vagytok, hogy mindenbe belekötöttök ami már szánalmas. Ha baba terméket reklamozott volna akkor is jöttek volna az okosok hogy jajj valakinek nem lehet gyereke de követ téged, most akkor mit érez.Ennyi erővel semmit ne vállaljon el mert xy nak nem tetszik.Azt pedig nem tudhatod hogy miket utasított már estleg vissza.Ő egy modell ez a munkája, semmi rosszat nem tett.Ez az oldal pedig nem lelki segély szolgálat. kinguska78@zsanett667 jaaj maradjál ,senkit nem erdekel a vergődésed.Szólás szabadság azt irok amit akarok ,en sem szolok bele h te miket írogatsz.Had legyen már véleményem anélkül h jön az aktuális nagy rajongó es kötekszik.Nem kívánom neked h átéld h nincsen hajad deee ha egyszer igy lesz emlékez a szavaidra es éld át amit sokan mások az ilyen posztok miatt.Remélem most boldog vagy h hozzá szóltál ehhez a poszthoz😊légy mindig nagyon egészséges .Szia marikavictoriaCsendes követő vagyok ! De ez sokkolt engem is 🙁 nem túl hosszú hajjal is lehetne ezt a terméket reklámozni ! Én sajnálni tudom azokat akiknek betegség végett nincs haja ! Jelenlegis van a környezetemben rákos beteg és apukámis az VOLT ! A jò isten legyen a cèggel meg veletek hogy NEHOGY ténleg igy nézz ki ! Ez már túl sok ! Soha ne felejtsed el amit most irok ! Akik igy néznek ki mint te ezen a képen ŐK életükért harcolnak !!! zsanett667Edina egy modell ez a munkája ha ezt nem értitek meg akkor nem kell követni.Amúgy sem jó nektek semmi.Ez az oldal nem lelki segely szolgalat .Ennyi erővel ne vállaljon el semmit mert xy embereket megbánt.Ez már akkor is gáz volt mikor azt írta valaki neki hogy ne rakjon ki pocakos képet mert vannak akiknek nem lehet gyerekük.Ennyire szánalmasak már nem lehettek.Nekem nem egy rákos beteg jut eszembe pl.sok más dolog miatt is lehet valaki kopasz. Az is lehet hogy valakinek pont ez a termék fog segíteni.Attol mert neked nem vált be biztos van akinek igen.Azt se tudhatjátok miket utasított már esetleg vissza.Sajnos jótékonykodásból nem lehet megélni.Ő teszi a dolgát. Ez egy jó lehetőség volt neki ami később megalapozhat neki egy jó munkát ,ami nem mindeggy .Ha nem tetszik valakinek annak pattogjon aki kitalálta ezt ,mert az nem Edina volt.Vagy nem kell követni ,úgyis csak szidni tudjátok mindenért, mást nem nagyon.🙄 margitaczelNA erre szokták mondani v a n a z a pénz. lollystarfull🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ lollystarfullAngolul meg gondolom csak én tudok.. 🤷🏻‍♀️ ilona.varadi.524@zsanett667 Egyetértek! radics_henrietta@beauty_hun erre mar nem kapsz szemelyes valaszt nagyon sokan fel vannak háborodva Szomoru,hogy o is eladta magat igy mert egyebkent normálisnak tartom niktoria_22Juuuuuuuj 🙈🙈 doraschvab@radics_henrietta @beauty_hun Hogy egy kemoterápián átesett mit szól ehhez, azt nem tudom. Én mint alopeciás tudok válaszolni. Nekem 23évesen hullott ki a hajam 2hónap alatt. Nemis lesz többet. Együtt kell vele élnem. Az egészben nem a kampány sokkolt engem, hanem @edinakulcsar_official írása, miszerint ez sokkoló, ijesztő állapot. Én, aki a nők kopaszságának elfogadására törekszem szóhoz se jutok, hogy hogy tud írni egy szépségkirálynő ilyet? Akkor én egész életemben sokkoló leszek és ijesztő??? rekaszer@b.oros vajon miert....😂 hartaizsu85@edinakulcsar_official Nem gondolod hogy valamit esetleg reagálnod kellene erre a bejegyzésedre? Nem vagyok egy hozzászólos fajta de emellett én sem nagyon tudok szó nélkül elmenni.... de nem írok semmit, mert az előttem szólok már mindent elmondtak. Szerintem érdemes lenne összeülni a főnökséggel hogy biztosak-e abban hogy ez a reklám tuti kimenjen-e minden fórumra... sandor.laszlo.3SZánalmas amit csinálsz. Ami a gyerekkel kapcsoltban volt-kövessétek be csutit meg az anyámat- ezzel generálva nekik a nagyobb népszerűséget. Pedig a kutya nem volt kíváncsi rájuk, amég te nem kérted a követőidet. De emellett nem lehet elemmi szó nélkül, ez egyszerűen kritikán aluli. Hogy gondoltad te ezt? Normális érzésű ember ilyet NEM vállal el. Lászik, hogy nem az eszedért lettél te szépségkirálynő. Hiszen akkor nem csak egy műkörmösi okj-ra futotta volna.(szegényebb családból származó gyerekek is tanulhatnak ám tovább). Én ezzel ki is követlek, ne neked kelljen tiltanod. Remélem ha ne adj isten egyszert neked vagy egy hozzátartozódnak kihullik a haja a kemó vagy más komoly betegség miatt, akkor is ilyen jópofa dolognak fogod e tartani ezt a szaros reklámodat. hbnettMost miért nem reagálsz @edinakulcsar_official a hozzászólásokra? szlovikzoltanA mai világban, ha csinálsz, vagy kitalálsz valamit biztostutihétoltári, hogy lesz az embereknek egy halmaza, akiket sokkol és sért és lesz az embereknek egy másik halmaza, akik ezt megfogalmazzák helyettük! Jó dolgotokban azt se tudjátok mit csináljatok! A jajveszékelőknek üzenem, hogy ezt a típusú jóléti társadalmat, amiben itt vergődünk és hisztizünk nap, mint nap csupán pár 100 millió ember élvezheti a föld több milliárdos nyomorúságos körülmények közt egyik napról a másikra tengődő, saját tulajdon nélküli lakosságához képest. Őket minden egyes megnyilvánulásunk sért(ene) és sokkol(na). Azért a feltételes mód pupákok, mert mégcsak el sem tudják képzelni azokat a kényelmi dolgokat melyeknek a 10 perces hiányától te kétségbe esel és armageddont kiáltasz. jutkacsu@edinakulcsar_official hhj jutkacsuUuui viccnekedma@sznyghanita sose volt ez a no normalis, olyan buta, mint a seggem lyukja! Egyszer lattam edzeni a scitecben az egyik kardio gepen, azt se torolte le maga utan 😂😂birom, mikor okosnak akar tunni, es valasztekosan beszelni: pl. “Ezzel kapcsolarosan”. @edinakulcsar_official nincs ilyen kifejezes, “hogy ugy mondjam”, a te szavaiddal elve! Ezzel kapcsolatban. Ha mar jatszod az eszed, csinald jol. Kivanom, hogy @csut.i val szuletett kozos babatok soha ne szoruljon arra, h kemora menjen, akkor nem csinalsz rohogo fejekkel viccet a fotodbol. Remelem, hogy ez a kisfiu nem a te gusztustalan termeszetedre fog hasonlitani. Vedd eszre magad, hogy inkabb negativ szereplo vagy a mediaban. Remelem ettol a szertol lett szoros az arcod, mert akkor legalabb hajra is hatasos! 😂😂😂 3 NAPJA Hozzászólás írása... Bezárás

Ennek többen hangot is adtak, köztük Szentesi Éva írónő is, aki hosszú ideig nézett farkasszemet a rákkal. Küzdelmét és a gyógyulásig vezető útját sosem titkolta, a mai napig igyekszik erőt adni mindazoknak, akiknek szembe kell nézniük a diagnózissal.

„Ez az egész kampány nagyon félrement. Tovább mélyíti azt az árkot, ami miatt valaki úgy érezheti, pont ezért nem vállal egy egészségügyi kezelést, mert kihullik majd a haja, és ez ijesztő. Ezért is kommenteltem a fotó alá, tartom a véleményem. Ha a hajhullás megoldásában szeretne segíteni akkor sem tartom hitelesnek, hogy egy egyébként dús hajkoronájú influencer reklámozza a hajnövesztő szert. Ha a fotó kapcsán olyan témák kerültek volna érintésre, minthogy a kopaszság nem ijesztő, ha beteg vagy vállald a kezeléseket, ne utasítsd vissza a kezeléseket a kopaszságtól való félelem miatt, akkor megérte, de ez sajnos nagyon félrement” – mondta Szentesi Éva a 103.9 Sláger FM-en, majd Kulcsár Edina is kifejtette a véleményét a Sláger Reggelben.

„Aki ismeri ezt a világot, az tudja, hogy a reklámkampányok olykor túlzóak. Abszolút átgondolt volt ez a poszt, a követőim miatt írtam, hogy ne ijedjenek meg, nem pedig azért, mert ijesztőnek találom a kopaszságot. Ha ezt nem írom mellé, akkor jönnek a találgatások, hogy mi történt, mi bajom. Sokan küzdenek a hajhullással. Nem a betegségre akartak rávilágítani, hanem magára a hajhullás kezelésére felhívni a figyelmet. Egyrészről értem, hogy van, akit ez érzékenyebben érinthet, másrészről azt érzem, hogy egy kicsit túl is lett reagálva ez az egész” –mondta Kulcsár Edina a rádióban.