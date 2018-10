Nagy titkot árult el Endrei Judit

A televíziózás miatt változtatta meg a nevét Endrei Judit – írja a Blikk. A legendás bemondó Kurdics Judit néven született, de Endreire váltott, s később hivatalosan fel is vette ezt.

„Megkértek, keressek valami mást. Emlékszem, amikor Antal Imre bemutatott a képernyőn, ő is megkérdezte, hogy milyen név ez” – mesélte a 65 éves bemondó-műsorvezető, aki akkor már Szentendrén élt, így Szentendrei néven szeretett volna szerepelni. Ám végül a rövidített, Endrei lett a megoldás, amelyet egyébként a rendszerváltás után fel is vett.

Endrei Judit a most megjelent új könyvében (Anno az én tévém c.) arról is írt, hogyan reagált a családja a nyilvános névváltoztatásra. „Egyszerűen rám hagyták, és utólag is nagyon jó érzés, hogy mennyire elfogadták a döntéseimet” – árulta el a rengeteget utazó tévés, aki egyáltalán nem nosztalgiázásból írta a könyvét. „A nosztalgia valaminek a visszasírása. Én nem sírom vissza a tévézést, lezártam” – jelentette ki.