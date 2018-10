Visszatér a legszexibb időjós, Barta Sylvia

Barta Sylvia volt a TV2 első női időjósa, akiért rengeteg férfi odavolt. Tizenöt éve hagyott fel a tévézéssel, ekkor úgy döntött, a családjának él, most mégis visszatér anyacsatornájára. „Tizenöt év nagy idő, és bevallom, nekem már nem is fordult meg a fejemben, hogy valaha újra szerepeljek a televízióban” – kezdte a BEST magazinnak Barta Sylvia, akit pár hónappal ezelőtt a Micsoda Nők! egyik adásában láthattunk.

A régi-új időjós elárulta, hogy nagyon sokat gondolkodott, vállalja-e a feladatot, de a lányai meggyőzték, hogy helye van a képernyőn. „Amikor a lányaim meghallották, hogy vacillálok, azt mondták, nem szabad kihagynom egy ilyen lehetőséget, ők támogatnak, és nagyon szeretnének látni a tévében, hiszen amióta megszülettek, erre nem volt példa” – mesélte a lapnak az időjós, aki ezután még sztorizott egy kicsit a régmúltból.