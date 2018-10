Megszólalt a jövőjéről Várkonyi Andrea

Mint arról beszámoltunk, Várkonyi Andrea élete alaposa felfordult, hiszen a magánéleti történések mellett szakmai változások is történtek. A műsorvezető azonban nincs egyedül a bajban, annak ellenére, hogy pszichológus a végzettsége, neki is pszichológus segít – írja a Bors.

„Szerencsém van, mert a szakmám miatt egyébként is mellettem áll egy külső szemlélő, aki segít. Szóval igen, én is pszichológushoz járok, már évek óta” – árulta el a tévés, aki úgy érzi, már az egész ország az ő és Bochkor Gábor szakításával foglalkozik. „Az utcán, a boltban is megállítanak és elmondják a véleményüket a magánéletemről. Gáborról kérdeznek, vagy egyszerűen elmondják, mit gondolnak a szakításunkról, furcsa” – mondta el a TV2-től távozó Várkonyi Andrea, aki nem szeretne végleg szakítani a médiával.

„Nem szeretnék a tévézésnek hátat fordítani, de konkrétumokat ezzel kapcsolatban még nem mondhatok” – jelentette ki.