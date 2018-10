Meglepő társat kapott Szabó Zsófi az RTL Klub új műsorában

Szombaton elkezdődött az X-Faktor 2018-as évada. Az RTL Klub népszerű tehetségkutatója ezúttal online kísérőműsort is kapott: az X-Stage-ben két egymástól nagyon eltérő karakterű műsorvezető beszéli ki a show részleteit, és elmondják a véleményüket az énekesekről, a zenekarokról és a mentorok döntéseiről is – írja a Femcafe.

A műsor vezetésével női oldalról Szabó Zsófit bízták meg, partnere pedig az Éjjel-Nappal Budapesttel ismertté vált ÉNB Lali, vagyis Kamarás Norbert lett.

Zsófi és Lali összeszokott páros, hiszen korábban a Szenzációs Négyes forgatásán is dolgoztak már együtt. Ez az első adáson is látszott. Ha lemaradtál róla, most bepótolhatod: