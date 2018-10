Popkarrierbe kezdett Bodnár Attila lánya

Popkarrierbe kezdett az Ausztriában élő zenész házaspár, Pap Rita és Bodnár Attila lánya, Fanni – írja a Bors. A tehetséges fiatal lány évek óta tanárok segítségével képzi magát és komolyan készül a profi karrierre. Janey Roy művésznéven alkot, a neten már elérhető dala és klipje is.

Fanni új dala Go Go Run Away címmel a napokban került fel a videómegosztó oldalra, és máris 260 ezres letöltésnél tart.

„Janey Roy önfejű hölgy, aki maga intézi a dolgait, nincs szüksége az apja dicsérő szavaira” – nyilatkozta a büszke apa.