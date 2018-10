A Barátok közt forgatókönyvét is átírják Varga Iza sérülése miatt

A Barátok közt Berényi Nórája, Varga Izabella szerdán Instagram-oldalán közölte a rajongóival, hogy komoly konyhai baleset érte: lángoló olaj ömlött a kezére, ami súlyos égési sérüléseket okozott, most naponta kell kötözésre járnia.

A legjobb kezekben vagyok, de a gyógyulás hosszadalmas lesz

– írta a színésznő.

A Blikk most arról számolt be, hogy a sérülés miatt a Barátok közt forgatókönyvét is átírják. A lap információi szerint egy most kibontakozó történetszálhoz még passzolhat is, ami történt, így nem kell majd különféle trükkökkel kitakarni a színésznő bekötözött karját.

Természetesen jobbulást kívánunk Varga Izának, de ha már sajnálatos módon így alakult, a sérülése feltehetően megjelenik majd a történetben

– nyilatkozta a lapnak Szabó Péter, a sorozat sajtófőnöke.