Új minisorozatot kapott Kovács Áron, ez a Nemzet Szépe

A Nemzet Szépe döntősei a Sony-csatornák képernyőjére költöznek. Október 3-tól egy minisorozatban ismerhetik meg a VIASAT3, az AXN és a Sony Movie Channel nézői a szépségeket, emellett a verseny kulisszái mögé is benézhetnek.

A Nemzet Szépe különlegessége, hogy bár 21 és 27 éves kor között bárki jelentkezhetett, kiemelten fontos volt a természetesség: plasztikai beavatkozás és tetoválás nem engedélyezett a királynők körében. Az elvárások szerint a versenyzők fontos személyiségjegyei közé kell tartoznia az empátiának, a segítőkészségnek, a magabiztosságnak, a nemzeti öntudatnak és a kisugárzásnak is.

Bár a győztes személye már ismert, hiszen nyáron Fenesi Krisztina fejére került a korona a Gödöllői Királyi Kastélyban, de a 21 éves egyetemista lány nem egyedül képviseli majd hazánkat a Miss Nation szépségversenyen, egy közönségdíjas is csatlakozhat hozzá. Az idei szépségkirálynőt többek közt Fenyő Iván, Orosz Barbara, és a Playboy főszerkesztője, Bus István zsűrizte.

Fenesi Krisztina első udvarhölgye Kálvári Muzsa, második udvarhölgye Stankovics Beáta lett, és rájuk is lehet szavazni a Nemzet Szépe oldalon. A közönségdíjasról a Sony-csatornák nézői dönthetnek október 3-tól itt, A közönségdíjas az idei nyertessel együtt utazik majd Balira.

Az egy hónapon át futó minisorozat narrátora Kovács Áron, akinek személyesen is volt alkalma megismerkedni az indulókkal, hiszen több napon át forgatott velük, valamint a döntő házigazdája is ő volt.

“Mindig érdekelt, hogy mi van a nők fejében, egy jó beszélgetés sokkal jobban lázba tud hozni, mint a külső. Nagy utazás volt számomra a műsor készítése, hiszen ez volt az első ilyen jellegű felkérésem, de nagyon élveztem” – mondta Kovács Áron, aki elmondta az NLCafénak, hogy meglepték őt a szépségversenyen indulók.

“Nincs olyan ember, akinek ne lenne előítélete akkor, amikor arról beszélünk, hogy lányok egy versenyen indulnak és a verseny mikéntje és hogyanja az a szépség, tehát az dönti el, hogyan szerepel a versenyen, hogy ő szép-e vagy nem. Ez általában egy fura kategória, én sohasem értettem azokat a lányokat, akik szépségversenyre járnak, mert alapvetően nem tartom versenyeztethetőnek a szépséget. ez az egyik, a másik meg, hogy miért indul valaki egy ilyen versenyen, mit akar bizonyítani? Ha ő szépnek látja magát, vagy a környezete őt szépnek tartja, akkor miért megy el versenyezni? Ha nem tartja szépnek, akkor is miért megy el versenyezni. Az egész egy furcsa sztori, és mindig a legnagyobb kérdés a miért bennem. Erre a lányok adnak válaszokat a különböző interjúkban és az ember végül is az ő gondolataikat megismerve eljuthat valamilyen következtetésre. Minden estre a kudarcot nehezen fogadják, beszélgettem velük, nehezen fogadták el, hogy egy zsűri most másképpen döntött, ebben nem ért meglepetés. Amiben meglepetés ért, az a humoruk, a nyitottságuk, meg ahogy kerek mondatokban beszéltek. Néztem a bemutatkozó videójukat, nagyon összeszedettek voltak, nagyon okosak, tiszta tekintet, körmondatok, jól megfogalmazott dolgok, Helyén volt az eszük, és az ember előítélettel arra gondolna, hogy ez itt nem feltétlenül az intelligenciáról szól egy ilyen verseny. Erre mondjuk a Nemzet Szépe nálam legalábbis rácáfolt, mert nagyon értelmes, kedves, jól gondolkodó csajokat ismertem meg.”