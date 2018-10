Teszári Nóra megmutatta elbűvölő nagylányát

Teszári Nóra magánéletéről keveset tudunk, hiszen szinte sosem beszél a családjáról. A műsorvezető sokáig a RTL Klub Reggeliben köszöntötte a nézőket, aztán a HírTV-nél próbálta ki magát, egy ideje azonban más munkái vannak. A tévés rengeteg fontos ügy mellé odaáll, de most ismét egy másik oldaláról ismerhetjük meg. Illetve nem is őt, hanem a lányát, aki most töltötte be a 16-ot és korábban még sosem láthattuk.

„Nem szoktam, de ma muszáj” – írta a közösségi oldalán Teszári Nóra. Mi egyáltalán nem bánjuk, hogy megmutatta a nagylányát, hiszen Zorka gyönyörű, talán még nagyobb figyelmet érdemelne. A büszke anyuka rajongói pedig ugyanezt gondolják.