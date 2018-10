Áll a bál Pintér Tenya reggeli beszólása miatt, itt meghallgathatod

Pintér Tibor, vagy most már mindenki Tenyája és barátnője, Fridi a hamarosan induló A legbártrabb páros talán legszínesebb szereplői, és a műsor kapcsán szerettek volna beszélni velük a minap a Mokkában. Mádai Vivient és Pachmann Pétert is meglepte az, ahogyan a stúdióban töltött néhány perc alakult, a vége pedig konkrétan botrányba fulladt.

Tenya nyugtatására az akkor már alaposan kikészült Fridi kirohant a stúdióból, közben „hülye f*sznak” nevezte a színészt:

Ennek kapcsán hívták fel ma reggel Balázsék, akikkel eleinte viccesen beszélgetett Pintér Tibor, elmondta, hogy nincs ott most vele Bécsben a párja, Friderika, de szeretne valamit tisztázni.

„Valóban van egy húsz évvel fiatalabb barátnőm. Higgyétek el, nem csak a korkülönbség itt a probléma. Az a helyzet, hogy volt már húszévesből nagyon intelligens, és jó szociális érzékenységű barátnőm, na ő nem az. Butaság lenne most itt kamuzni, de meg kell hogy védjem. A legnagyobb értéke ennek a kislánynak az, ami a legnagyobb hibája a XXI. században – remélem hallja –, hogy mocskosul őszinte. Mindent elmond, csak nagyon rosszul kommunikálja ezt. A mai világban, lássuk be, ez a marha nagy őszinteség nem kifizetődő.”

A beszélgetésben később elhangzott, hogy Tenya olvasott egy tanulmányt a beteg emberekről, akik beteg érzületűként fogva tudják tartani a normálisakat és bármennyire furcsa, de ebben a helyzetben ő magát tartja normálisnak. Ennek mentén felmerült a virágáruslány története, akiből a professzor jó szándékkal felszínre akarja hozni a benne rejlő értékeket. A sok beszéd közben feljött a kérdés, hogy miért is van együtt Fridivel Tenya, ha finoman lebutázta.

„Balázs, nagyon jó kérdés, de lássuk be, neked van egy gyönyörű feleséged, és ehhez gratulálok. Nekem volt két gyönyörű és intelligens feleségem, mindkettővel remek a viszonyom, de nagyon nehéz találni szép, okos, intelligens és érzékeny nőket. Neki pont ettől a nyerseségétől van egy titokzatossága, amitől reménykedek, hogy hátha előjön belőle – de nagyon ritkán jön elő.”

Megvédte Fridit, hogy nem buta, csak ehhez a világhoz nem elég intelligens, és nem elég érzékeny szociálisan, de amúgy például egy Éhezők viadala-típusú kibeszélő show-t építene rá. A párjára sosem mondaná, hogy bunkó, de csak azért, mert nő, és nőkre nem illik ilyen jelzőket használni, mint a férfiakra, de ettől függetlenül, lényegében bunkónak tartja a barátnőjét.

„Balázs, ő ezt tudja magáról, és javítani is akar ezen.”

Tenya szerint nem lesz ebből a reggeli műsorból balhé otthon, mert mindezt a színész naponta elmondja otthon a barátnőjének is.

„Van egy csomó erénye is ennek a kis teremtésnek. Tényleg ne bántsuk már! Fridi nyers, de rettenetesen erős bájjal és erős igazságtartalommal. Rettenetesen ambiciózus, és egyet higgyetek el, ő tényleg nem azért van velem, hogy sztár legyen, mert nem akar az lenni, ebben biztos vagyok. Nem is szereti a csillogást-villogást.”

Az őszinte kapcsolatról hosszan mesélt a színész, és a saját érzékenysége is szóba került, szerinte benne van ebben a kapcsolatban az ellentétek vonzzák egymást is. Mindez kiverte a biztosítékot a hallgatóknál, nagyon megosztotta Balázsék hallgatóit a beszélgetés: az egyik csoport szerint mekkora bunkó, a másik szerint mekkora jó arc Pintér Tibor. Gyakorlatilag a hallgatók ennek menték osztották egymást is.

Itt visszahallgathatod, mit mondott Pintér Tenya ma reggel a Rádió1-en Balázsék műsorában: