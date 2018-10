Itt az első kép Kulcsár Edina fiáról, Medoxról

Nemrég Kulcsár Edina véget vetett a gyerekével kapcsolatos találgatásoknak, mert úgy érezte, ideje tiszta vizet önteni a pohárba.

„Sokan kérdeztétek, hogy meg fogjuk-e mutatni a mi kis csodánkat. Már olyan találgatásokkal is találkoztunk, hogy biztos valami baja van a gyermekünknek vagy csúnya, és ezért takargatjuk. Szerencsére semmi ilyen dolog nem áll a háttérben. Szerettük volna megadni a módját, hogy egy szép fotósorozat keretén belül lássátok őt először. Nemrég meg is csináltuk a képeket, szóval hamarosan ti is láthatjátok az angyali kis arcocskáját, amit én nap mint nap csodálhatok. Számomra ő a legszebb!” – írta Kulcsár Edina az Instagram-oldalán, ahová az elmúlt hetekben több képet is kirakott Csutiról a kisfiukkal, de egyiken sem látszott a gyerek arca.

Most a BEST magazin címlapján itt az első közös családi fotó, amelyen kiderül, milyen aranyos kisbaba Medox, aki Edina édesanyja, Krisztina szerint nagyon erős gyerek, már most emelgeti magát. A gyereknevelésről együtt mesélt az egész család, beleértve az újdonsült nagymamát és dédit is.

Íme Kulcsár Edina és Csuti a kisfiukkal, Medoxszal: