Bochkor is megmondja a véleményét Dombóvárinak

A Spektrum televízió átalakulása már májusban elkezdődött, hiszen azóta a család minden tagja számára érdekes és hasznos életmódműsorok, életviteli tanácsokkal szolgáló sorozatok is helyet kaptak, de gyerekneveléssel kapcsolatos ötleteket, és a nagyvilág érdekességeiről szóló dokumentumfilmeket is talál a közönség. Az egyik merőben új szabású műsort “Tesztbeszéd” címen láthatják majd a nézők, amelynek műsorvezetője Dombóvári István, aki teljesen új szerepkörben mutatkozik be. A talkshow-ban négy művész, híresség szembesül azzal, hogy életük fontos kérdéseiben mit gondol róluk valójában a közönség, és ők mit gondolnak egymásról.

Kíváncsian várjuk Bochkor Gábort is, aki reggeli rádióműsorában naponta, több órában tesz erős kijelentéseket, “ítélkezik” a világ, a benne élők, illetve annak jelenségei fölött. Fontosnak tartja véleményét. Talán. Kiderül a felvételen, hogy úgy is vállalja-e, ha szemtől szemben kell elmondania” – írja a tesztbeszed.hu.

Ezen kívül is rengeteg újítással várja nézőit a csatorna, hiszen jön a sokak által kedvelt NőComment is!