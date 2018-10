Sebestyén Balázs szegényes gyerekkoráról mesélt

A Balázsék című műsor rengeteg témát érint, nemrég például beviagráztak Sebestyén Balázsék, amit élőben is közvetítettek a közösségi oldalukon. Ma egy komolyabb kérdést veséztek ki: a munkaerőhiányról és az átlagfizetésekről beszélgettek, amikor szóba jött, hogy mennyi pénzből lehet tisztességesen megélni.

A műsorvezető felhozta, hogy az ő édesanyja ápolónői fizetése 75-80 ezer forint volt, ami később megemelkedett 100 ezerre, az édesapjáé sem volt sokkal több, és ebből négyen meg tudtak élni. „Persze, akkor más volt a helyzet, de azért az túlzás, ha valaki azt mondja, hogy nem lehet havi 200-ból megélni. Ilyenkor mindenki kiakad, hogy én könnyen beszélek, de azért mondtam el ezt is, hogy lássátok, nem voltam mindig ezen az életszínvonalon” – mesélte Sebestyén Balázs a Rádió1-en, majd azt is megemlítette, hogy az első keresete óta segít a szüleinek, valamint egy sztorit is megosztott egy osztálykirándulásról.

„Anyámék még összekuporgatták a pénzt a háromnapos osztálykirándulásra, zsebpénzre azonban már nem jutott. Amikor egy cukrászdában az összes gyerek majszolta a sütit, én csak ültem ott csendben” – emlékezett vissza a műsorvezető.